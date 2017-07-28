فيديو.. عاصفة عاتية تضرب اسطنبول وتعرقل حركة الطيران

هطل برد بحجم كرات الجولف وأمطار غزيرة على مدينة #اسطنبول التركية أمس الخميس، في #عاصفة عاتية أغرقت الشوارع وأسقطت الأشجار، وتسببت في عرقلة حركة الرحلات الجوية ووسائل المواصلات في ساعة الذروة في أكبر مدن البلاد.

وذكرت صحيفة "صباح" اليومية أن شخصين على الأقل أصيبا عندما انهار جدار مقبرة قديمة قرب شارع مزدحم بسبب العاصفة.

وأوقفت سلطات #مطار_أتاتورك الرحلات من المدينة.

وتسبب الهطول الغزير للأمطار والبرد في حصار عدد من السيارات والحافلات في بعض أجزاء المدينة.

وأظهرت لقطات من محطة "خبر ترك" حافلة وقد غمرتها المياه حتى منتصفها قرب جسر في المدينة، واضطر بعض الركاب لترك الحافلة والخوض في الطريق المملوء بالمياه في حين صعد آخرون على سقف الحافلة.

وأظهرت لقطات أخرى موجات من البرد والأمطار، وهي تتدفق على درج محطة مترو تقسيم.

وتلك هي المرة الثانية هذا الشهر التي تتسبب فيها الأمطار الغزيرة في غمر الشوارع وتعطيل المواصلات في اسطنبول.