عقب مقتل مواطنين.. الأردن لن يسمح بعودة سفيرة إسرائيل

أكد مصدر حكومي أردني، الجمعة، أن #المملكة أبلغت إ#سرائيل رسميا بأنها لن تسمح لطاقم #سفارة #تل_أبيب في #عمان بالعودة قبل فتح تحقيق "جدي" بحادثة السفارة التي أدت إلى #مقتل أردنيين اثنين.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه إن #عمان "أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا بأنها لن تسمح للسفيرة #عينات_شلاين وطاقم السفارة بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح تحقيق جدي بالحادث"، ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.

وقام حارس أمني في سفارة إسرائيل بعمان، الأحد، بقتل أردنيين هما محمد الجواودة (17 عاما)، والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) إثر "إشكال" وقع داخل مجمّع السفارة.

وقال حارس الأمن، الذي يحمل صفة دبلوماسي، إنه تعرض لمحاولة طعن من قبل الجواودة بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة.

وسمح الأردن، الاثنين، للدبلوماسي الذي أطلق النار على الأردنيين بالمغادرة برفقة السفيرة شلاين إلى بلده بعد استجوابه.

مظاهرات أردنية غاضبة

وتظاهر مئات الأردنيين، الجمعة، بالقرب من سفارة إسرائيل في عمان تعبيرا عن غضبهم، مطالبين بطرد السفيرة وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحارس الأمني الذي تم التعريف عنه باسم "زيف"، استقبال "الأبطال" لدى عودته إلى إسرائيل، وعانقه وأبدى تضامن حكومته معه.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صور اللقاء الذي حضرته عينات شلاين دون إظهار وجه الحارس.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "سعيد برؤيتك، وبأن الأمور انتهت بهذا الشكل. تصرفت بشكل جيد، وكان لزاما علينا إخراجك من هناك. لم يكن ذلك قابلا للنقاش، ولكن كانت مسألة وقت فقط".

وأضاف: "أنا سعيد بأنه كان وقتا قصيرا، أنت تمثل دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنس هذا ولو للحظة".

وأثارت هذه التصريحات غضبا واسعا في الأردن، خصوصا مع انتشار صور استقبال الحارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اجتماع مع "مجلس السياسات الوطني"، الخميس، أن تصرف نتنياهو "المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا".