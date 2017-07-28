أول صورة لمهاجم هامبورغ.. قتل شخصا طعنا

أكدت شرطة مدينة #هامبورغ الألمانية أن شخصا قتل، وأصيب عدد آخر في #هجوم بسكين في #متجر بالمدينة الواقعة في شمال البلاد، الجمعة.

وأضافت أن مهاجما اعتقل عقب الهجوم لكنها دعت المواطنين إلى البقاء بعيدا عن المنطقة.

وقالت #شرطة هامبورغ على #تويتر: "ليست لدينا معلومات واضحة بخصوص الدافع وراء الهجوم أو عدد المصابين".

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم "دخل المتجر وبدأ فجأة بالاعتداء على الزبائن".

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها على الإنترنت صورة للمهاجم وقد غطي رأسه بكيس أبيض اللون ملطخ بالدماء. وأوضحت أن المهاجم صرخ "الله أكبر" قبل أن يهاجم زبائن المتجر.

وفر المهاجم الذي لم تكشف هويته من المتجر، إلا أن عددا من الأشخاص طاردوه، وأبلغوا الشرطة عنه واعتقل لاحقا.

وقالت شرطة هامبورغ على "تويتر": "إنه مهاجم تصرف بشكل فردي، وتشير المعلومات الأولية إلى أن السرقة قد تكون سبب الهجوم، من دون أن يتم تأكيدها بعد".