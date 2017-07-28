هذه وقائع الفساد التي أطاحت بشريف رئيس وزراء باكستان

بدأت #المحكمة_العليا_الباكستانية في 20 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، النظر في قضايا رفعتها بعض أحزاب المعارضة، وتتضمن اتهامات لرئيس الوزراء شريف بالفساد وتضليل البرلمان والرأي العام، وعدم الأهلية ومطالبته بالاستقالة، على خلفية ما يعرف بقضية #أوراق_بنما والتي طالت شخصيات حول العالم ومن بينها باكستان، حيث تتضمن الوثائق أسماء أبناء ومقربين من رئيس الوزراء الباكستاني، واستمرت مداولات القضية حتى 23 فبراير/شباط الماضي.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت الهيئة القضائية التي تنظر في القضية والمكونة من خمسة قضاة، قرارها بعدم تنحية شريف من منصبه بناء على القضايا التي رفعتها أحزاب المعارضة لعدم كفاية الأدلة على الرغم من توصية قاضيين بتنحيته، وقررت تشكيل فريق تحقيق مشترك يضم أعضاء من مؤسسات مكافحة الفساد والأمن والاستخبارات للتحقيق في عدة ملفات، لعل من أبرزها مصدر الأموال والممتلكات والاستثمارات التي تملكها أسرة شريف في مختلف أنحاء العالم، وتباين تصريحاته بشأن استثمارات وأصول العائلة المالية، وطلبت منه ومن أبنائه ومقربين من أسرته المثول أمام فريق التحقيق.

وحددت المحكمة العليا 60 يوما لتقديم الفريق تقريره حول نتائج التحقيق، وقد بدأ الفريق عمله في الأسبوع الثاني من مايو الماضي، حيث سلم الفريق تقريره في 10 يوليو/تموز الماضي، وأوصى التقرير بمواصلة التحقيقات مع رئيس الوزراء وأبنائه ومقربين منه أمام هيئة المحاسبة الوطنية.

وذكر التقرير أن أسرة شريف فشلت في تقديم المعلومات المطلوبة لإثبات مسار ومصادر ممتلكات وأصول لها خارج باكستان، وحصول الفريق على ما وصفه بمستندات تدحض ادعاءات الأسرة، خاصة رئيس الوزراء وابنته مريم نواز حول ملكية شركات وأصول خارج البلاد.

وخلال عمله اتهم فريق التحقيق مؤسسات حكومية بعدم التعاون ومحاولة عرقلة عمله وهو ما نفته الحكومة، التي رفضت التقرير واعتبرته غير كامل، وقدم محامو أسرة شريف ما وصفوها بوثائق تدعم موقفهم في القضية.

كما طعن مسؤولون ووزراء في الحكومة في حيادية ونزاهة فريق التحقيق وما توصل إليه من استنتاجات، واتهموا فريق التحقيق بالولاء لأحزاب معارضة وتبني وجهة نظرها، فيما جددت المعارضة مطلبها باستقالة رئيس الوزراء شريف من منصبه، ودعا بعضها لحل المجالس النيابية الحالية وإجراء انتخابات مبكرة.