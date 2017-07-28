"اعتذروا أيها الأوغاد".. رومانيا تحظر طائرة مسؤول روسي

أعلنت #رومانيا، الجمعة، أنها منعت طائرة متجهة إلى #مولدوفا على متنها نائب رئيس الوزراء الروسي، #ديمتريروغوزين من عبور مجالها الجوي على خلفية حظر للسفر بموجب #العقوبات_الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

وكتب المسؤول الروسي لاحقا عبر موقع "تويتر": "أتوقع اعتذارا أيها الأوغاد!"

وقال مصدر بوزارة الخارجية الرومانية: "نؤكد أن الطائرة منعت من التحليق في المجال الجوي الروماني".

وأُجبرت طائرة الركاب التي كانت متجهة نحو العاصمة المولدوفية كيشيناو على الهبوط في #مينسك .

وأقرت بوخارست أن القرار اتُخذ تماشيا مع العقوبات الأوروبية التي أعلن عنها عام 2014 إبان تصاعد النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا.

وروغوزين بين عشرات الأفراد الروس والأوكرانيين الذين استهدفتهم الإجراءات العقابية التي تتضمن تجميدا لأصولهم وحظرا للسفر.

ولدى وصوله إلى مينسك، أعرب المسؤول الروسي عن غضبه إزاء قرار رومانيا غير المسبوق.

وقال لوكالة "انترفاكس" الروسية: "لقد سافرنا على متن شركة الطيران نفسها عدة مرات في السابق ولم نتعرض لمشكلات في المجالات الجوية لبيلاروسيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا".

وكان روغوزين في طريقه إلى مولدوفا التي تؤيد حكومتها الغرب ورئيسها ايغور ديدون مقرب من #الكرملين .

وتعيش الدولة الصغيرة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا حالة انفصام ثقافي ولغوي وسياسي بين الشرق والغرب.

وفي وقت سابق الشهر الحالي، طلب النواب المولدوفيون من روسيا سحب جنودها المتمركزين في منطقة ترانسدنيستر الانفصالية منذ أنهى اتفاق لاطلاق النار نزاعا استمر 25 عاما.

وفي أيار/مايو، طردت مولدوفا خمسة دبلوماسيين روس ما دفع بموسكو إلى القيام بخطوة مماثلة.