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العاهل الأردني وترمب يبحثان هاتفيا التوترات في المنطقة

المصدر: واشنطن - رويترز
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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قال #البيت_الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد #ترمب تحدث هاتفيا مع #العاهل_الأردني الملك عبدالله، لبحث التطورات بالمنطقة في الأسبوعين الأخيرين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب والعاهل الأردني أشادا "بالجهود التي بذلت لإزالة التوتر وما تم إحرازه من تقدم".

كان العاهل الأردني طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو الخميس بمحاكمة حارس أمن بالسفارة الإسرائيلية قتل مواطنين أردنيين اثنين يوم الأحد، محذراً من أن العلاقات بين #الأردن وإسرائيل في خطر.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترمب "أكد دور الأردن المهم في الأمن الإقليمي".

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #ترمب, #العاهل الأردني, #نتنياهو, #الأردن

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