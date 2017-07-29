ترمب سيوقع على نص العقوبات الجديدة على إيران وروسيا

قال #البيت_الأبيض في بيان، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم التوقيع على مشروع قانون يفرض عقوبات على #روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترمب "يوافق على مشروع القانون وينوي توقيعه"، وذلك بعد اطلاعه على الصيغة النهائية للنص. ويكون ترمب بالتالي قد امتنع عن حقه في استخدام #الفيتو ضد مشروع القانون الذي أقره #الكونغرس.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قد أكد الجمعة لنظيره الأميركي ريكس #تيلرسون، أن #روسيا "تبقى مستعدة" للتعاون مع #واشنطن شريطة "الاحترام المتبادل"، وذلك بعد عقوبات متبادلة بين البلدين أخيراً.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن لافروف أكد في اتصال هاتفي مع تيلرسون أن روسيا "تبقى مستعدة لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وللتعاون حول القضايا المهمة دوليا"، موضحاً أن ذلك لن يكون "ممكناً إلا على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل".

وأعلنت روسيا الجمعة عن خفض قريب لعدد الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها بعد أن تبنى الكونغرس الأميركي عقوبات بحق #موسكو بداعي تدخل مفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.