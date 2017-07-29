فرنسا تدعو إلى عقوبات سريعة على بيونغ يانغ

دعت #فرنسا مساء الجمعة #مجلس_الأمن الدولي إلى "تبني عقوبات إضافية وقوية بشكل سريع" بعد قيام #كوريا_الشمالية بعملية إطلاق صاروخ جديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "هذه العملية الشبيهة بتلك التي قامت بها كوريا الشمالية في 4 تموز/يوليو، تظهر عزم النظام الكوري الشمالي على وضع المجتمع الدولي بكامله في مرمى صواريخه".

واعتبرت أن "مواصلة #البرنامج_الباليستي والنووي الكوري الشمالي تشكل تهديداً متزايداً ومرفوضاً من الجميع".

وبالإضافة إلى رغبتها بفرض عقوبات دولية جديدة ضد كوريا الشمالية، دعت #باريس #الاتحاد_الأوروبي أيضا إلى اتخاذ إجراءات بحقها.

وكانت #وزارة_الدفاع_الأميركية أعلنت الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قطع مسافة نحو ألف كلم، بعد ساعات من تحرك أميركي ياباني لتشديد العقوبات عليها.