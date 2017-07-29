مقتل 14 شخصا بتفجير انتحاري في نيجيريا

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في #نيجيريا اليوم السبت إن انتحارياً فجر نفسه ليقتل 14 شخصاً في شمال شرقي نيجيريا في هجوم يعتقد بأنه من تدبير جماعة #بوكو_حرام.

وكانت الموجة الجديدة من هجمات الجماعة المتطرفة سببا في إعلان الحكومة منذ أيام عن تغيير خططها العسكرية.

وقال مسؤولون إن الهجوم الذي وقع في بلدة ديكوا بولاية بورنو جاء بعد أيام من خطف متطرفين يشتبه أنهم من بوكو حرام فريق للتنقيب عن النفط انتهت محاولة إنقاذهم بمقتل 37 شخصاً على الأقل بينهم أفراد الفريق المخطوف وجنود من الجيش النيجيري والحراس.

وقالت الوكالة إن انتحارياً فجر نفسه في ديكوا مساء الجمعة بعد أن دخل منزلا يقطنه أشخاص كانوا فروا من تمرد بوكو حرام.

وقال بيلو دامباتا المتحدث باسم الوكالة "أجلينا حتى الآن 38 ضحية منهم 14 قتيلا و24 مصابا".

وتقع ديكوا على بعد نحو 90 كيلومترا من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

وهذا الهجوم يرفع عدد القتلى بسبب التمرد في شمال شرقي نيجيريا منذ بداية شهر يونيو حزيران إلى 113 على الأقل.