مناورة عسكرية بين واشنطن وسيول ردا على صاروخ بيونغ يانغ

أجرت #الولايات_المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية باستخدام صواريخ طراز أرض-أرض بعد ساعات على إطلاق #كوريا_الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، بحسب ما أعلن #الجيش_الأميركي الجمعة.

وأجري التدريب في وقت باكر السبت بتوقيت #سيول بعيد إعلان #البنتاغون أن القادة العسكريين الأميركيين والكوريين الجنوبيين بحثوا في "خيارات الرد العسكري" إثر إطلاق #بيونغ_يانغ صاروخاً قد يكون قادراً على بلوغ الأراضي الأميركية.

وقال الجيش الأميركي، الجمعة، في بيان إن المناورة أجريت باستخدام أنظمة صواريخ تكتيكية أميركية (أتاكمز) طراز أرض-أرض وصواريخ باليستية كورية جنوبية طراز هيونمو-2.

وقبل دقائق من صدور بيان الجيش الأميركي كان مسؤول دفاعي أميركي قال لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف اسمه "نجري مناورة حية رداً على عملية إطلاق صاروخ" من كوريا الشمالية.

واستناداً إلى الجيش الأميركي فإنّ أنظمة "أتاكمز يمكن نشرها سريعا (...) وهي توفّر القدرة على شن ضربات دقيقة".

وكانت #وزارة_الدفاع الأميركية أعلنت الجمعة أن قائدي الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي بحثا "خيارات رد عسكري" على كوريا الشمالية.

وأفاد بيان للجنرال، جو دنفورد، قائد أركان الجيوش الأميركية أنه تباحث والجنرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادئ في البحرية الأميركية، مع الجنرال لي سون جين قائد أركان جيوش #كوريا_الجنوبية.

وعبّر دونفورد وهاريس أثناء الاتصال عن الالتزام الثابت بالتحالف الأميركي الكوري الجنوبي، موضحا أنه تم بحث "خيارات رد عسكري".