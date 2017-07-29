ًمسلح يهاجم منزل نائب الرئيس الكيني ويصيب ضابطاً

قالت الشرطة، اليوم السبت، إن رجلا مسلحا بمنجل كان وراء الهجوم على منزل نائب #الرئيس_الكيني في بلدة إلدوريت بغرب البلاد، والذي أصيب فيه حارس بجروح.

وقال جوزيف بوينت، المفتش العام للشرطة في بيان: "لم تتضح بعد ملابسات الهجوم. هو (المسلح) أصاب حارسا في نوبة عمله بمنجل وتمكن من الدخول إلى مجمع مزرعة".

وذكرت محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق أن مسلحين كانوا وراء الهجوم على منزل وليام روتو.

وقال بوينت "جرى تعبئة ضباط آخرين على وجه السرعة، واضطر المقتحم إلى الاختباء في مبنى تحت الإنشاء بجوار البوابة. الضابط الجريح يخضع للعلاج وهو في حالة مستقرة. تم نشر ضباط متخصصين للتعامل مع المقتحم".