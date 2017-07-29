باكستان.. تعيين رئيس وزراء انتقالي عقب استقالة شريف

أكد مصدران قريبان من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول، نواز شريف، السبت، أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف الحاكم، سيعين #شهيد_عباسي رئيس وزراء انتقالياً ليحل محل شريف.

وعباسي (58 عاماً) من أشد الموالين لشريف، وكان يشغل منصب #وزير_البترول في حكومته حتى أمس الجمعة عندما استقال شريف في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بعد تحقيق فساد.



وقال مسؤول كبير بالحزب قريب من شريف إن عباسي سيعين "خلال ساعة"، في حين أكد مصدر ثانٍ التعيين، موضحاً أن عباسي سيشغل المنصب مؤقتاً لحين تنافس شهباز، شقيق نواز، على مقعد برلماني ما يجعله مؤهلاً لتولي رئاسة الوزراء.

وسيتعين على شهباز (65 عاماً)، رئيس وزراء إقليم البنجاب الشاسع المساحة، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، الاستقالة من منصبه الإقليمي.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة، السبت، أن الحزب الحاكم في #باكستان يعتزم تعيين شقيق رئيس الوزراء المعزول #نواز_شريف خلفاً له لخوض الانتخابات العامة في 2018.

وسيتعين على #شهباز_شريف أن ينتخب أولا في #الجمعية_الوطنية قبل أن يتمكن من قيادة البلاد.

ويتولى شهباز مسؤولية إقليم البنجاب منذ 2008 ويشتهر بالكفاءة الإدارية ويركز على البنية الأساسية. كما أن علاقاته مع الجيش أفضل من أخيه.

وهوت استقالة شريف، الجمعة، بالدولة المسلحة نووياً في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي.

وتنحى شريف (67 عاماً) بعدما قضت #المحكمة_العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها. وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء وأسرته.

ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.