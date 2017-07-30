45 قتيلاً في الصومال بسيارة مفخخة واشتباك مع "الشباب"

انفجرت سيارة ملغمة في شارع مزدحم بالعاصمة الصومالية #مقديشو، اليوم الأحد، مخلفةً 6 قتلى، في وقت وقع فيه اشتباك بين حركة الشباب وقوة حفظ السلام الإفريقية، راح ضحيته 39 جندياً.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية، الرائد حسين نور، لوكالة "رويترز"، إن السيارة انفجرت خلال مرورها في "شارع مكة المكرمة"، مضيفاً: "إنها منطقة مزدحمة. لا نعرف بعد عدد الضحايا".

من جهته، قال ضابط آخر، الرائد محمد حسين، إن ستة أشخاص قتلوا، وأصيب 20 آخرون في الانفجار، وتوقع ارتفاع المحصلة النهائية.

وأوضح حسين أن أغلب القتلى والجرحى "من المارة بينما كان آخرون يتسوقون". وأضاف "عدد القتلى قد يرتفع. معظم المصابين حالتهم خطيرة للغاية".

وأظهرت صور التقطتها رويترز، 3 سيارات مدمرة في الشارع، كانت النيران تشتعل في اثنتين منها. ولم يتضح بعد من المسؤول عن التفجير.

في سياق آخر، وقع اشتباك اليوم الأحد بين مقاتلي حركة #الشباب الصومالية وقوات من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي مقديشو.

وقال العقيد حسن محمد لوكالة "رويترز" إن مقاتلي حركة الشباب نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة الاتحاد الإفريقي في #الصومال (أميصوم).

وأضاف أن الكمين تحول إلى معركة شرسة بين الشباب وقوات أميصوم، مؤكداً أن القتال ما زال مستمرا، ولكن لم يتضح بعد عدد القتلى والجرحى.

من جهته، قال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، إن المقاتلين لديهم 39 جثة لجنود الاتحاد الإفريقي بينها جثة قائدهم.