قتيل و4 جرحى بإطلاق نار في ألمانيا ومقتل المنفذ

وقع إطلاق نار ليل السبت - الأحد بملهى ليلي في مدينة كونستانس جنوب #ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما المنفذ، وأربعة جرحى، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن رجلاً عمره 34 عاماً، فتح النار فقتل شخصاً وأصاب ثلاثة بجروح بالغة داخل الملهى، ثم جرح شرطياً في الخارج قبل أن ترديه قوات الأمن.

كما أكدت أن مطلق النار داخل الملهى "أصيب لدى محاولته المغادرة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وتوفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بجروحه".

وأصيب شرطي بالرصاص، إلا أن حاله ليست خطرة، وفق البيان.

ولم تعط قوات الأمن تفاصيل حول أسباب إطلاق النار الذي وقع قرابة الساعة 4.30 فجراً (2.30 بتوقيت غرينتش) بملهى ليلي في منطقة صناعية من مدينة كونستانس، قرب الحدود السويسرية.

وقال المتحدث باسم الشرطة في المدينة، فريتز بيزيكوفر، متحدثاً لشبكة "أن تي في" التلفزيونية: "نحن لا نفترض أن هذا عمل عنف إرهابي"، مشيراً إلى أن "شريط الأحداث في الملهى الليلي بات أكثر وضوحاً".

وأوضحت الشرطة المحلية أن الرجل عراقي ويقيم في المنطقة "منذ وقت طويل".

وأكد المتحدث أن المعتدي ليس من طالبي اللجوء، فيما قال مصدر آخر في الشرطة إن مشاكل علاقة شخصية ربما تكون دافعاً خلف عملية إطلاق النار.

ونقلت محطة تليفزيون "أس دبليو آر" المحلية عن شهود عيان قولهم إن المهاجم كان مسلحاً بمسدس أوتوماتيكي.

وأفاد التليفزيون المحلي بأن حارس في الملهى حاول إيقاف المهاجم، الذي هاجمه وأصابه.

وأثار إطلاق النار حالة من الذعر، حيث لاذ عدد من رواد الملهى بالفرار، وقام آخرون بالاحتماء داخل الملهى.

وانتشرت قوات الأمن في الموقع معززة بقوات تدخل خاصة ومروحية خشية وجود عدد من المسلحين.