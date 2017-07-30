محكمة إسرائيلية تبتّ بقضية جندي أعدم فلسطينياً مصاباً

رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب استئناف قدمه جندي حكم عليه بالسجن 18 شهراً لإدانته بالقتل، بعد أن أعدم فلسطينياً جريحاً، حسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن القضاة العسكريين رفضوا أيضاً التماساً قدمه الادعاء العسكري لزيادة العقوبة على الجندي ايلور عزريا.

وأجهز عزريا الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية على عبدالفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل، بينما كان هذا الأخير ممدداً أرضاً ومصاباً بجروح خطرة من دون أن يشكل خطراً ظاهراً.

وأقدم الشريف مع شاب فلسطيني آخر قبل قتله على طعن جندي ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.