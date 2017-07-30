عرسال.. تبادل جثث حزب الله والنصرة باتفاق بين الطرفين

أفادت موفدة "العربية" بوصول جثث مقاتلي #جبهة_النصرة من بلدة اللبوة إلى #عرسال الحدودية مع #سوريا، تزامناً مع إطلاق النار في بلدة اللبوة المجاورة ابتهاجاً بوصول جثث مقاتلي حزب الله.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، قد واكب وصول الجثث إلى بلدة عرسال، على أن يتسلم حزب الله جثث مقاتليه الذين سقطوا في مواجهات مع جبهة النصرة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني، صباح الأحد، أن هناك اتفاقاً بين الميليشيات وجبهة النصرة على تبادل جثث مقاتلين كمرحلة أولى لوقف النار في #معركة_عرسال.

كما أعلن مصدر أمني، في وقت سابق، أن نحو ثمانية آلاف شخص سجلوا أسماءهم ليغادروا مخيمات اللاجئين السوريين إلى إدلب.