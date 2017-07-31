إسرائيل تعتقل 42 فلسطينياً في الضفة والقدس

قال نادي الأسير الاثنين إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 42 فلسطينياً منهم 30 مواطناً من مدينة القدس، والآخرون من جنين والخليل بالضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان له "أن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال على عدة أحياء في القدس طالت 30 مواطناً، غالبيتهم من حي الطور"، لكن إسرائيل قالت إن عدد المعتقلين في القدس بلغ 33 شخصاً".

وأوضح أن حملة الاعتقالات شملت ما يقارب 400 مواطن من القدس خلال الأسبوعين الماضيين، أفرج عن غالبيتهم إما بكفالة أو بشرط الحبس المنزلي أو الإبعاد عن الأقصى.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس.

وشهدت مدينة القدس وضواحيها خلال الأسبوعين الماضيين مواجهات بين المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة خارج أبواب المسجد، احتجاجاً على تركيب بوابات إلكترونية لتفتيش المسلمين.