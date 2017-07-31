هجوم انتحاري لداعش أمام السفارة العراقية في كابول

المصدر: بغداد، كابول - فرانس برس، رويترز

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنه تم إجلاء القائم بأعمال سفارة البلاد في العاصمة الأفغانية كابول، بعد الهجوم الذي استهدف السفارة الاثنين، ونُقل إلى السفارة المصرية.



وقالت في بيان: "إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول إلى السفارة المصرية، واستمرار محاولات إجلاء اثنين من طاقم السفارة".



وأضافت: "أسفرت عملية اقتحام السفارة حتى الآن عن مقتل اثنين من حرسها الأفغان".

وكتبت الوزارة في صفحتها على فيسبوك: "انتهى الهجوم وقتل المهاجمون الأربعة"، بعد أكثر من أربع ساعات على بدء العملية.

وتعرضت #السفارة_العراقية وسط #كابول لهجوم بحلول الظهر مع دوي انفجارات عدة، من بينها انفجار قنابل يدوية وإطلاق نار، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

من جانبها، أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم #داعش مسؤولية التنظيم على الاعتداء.

وسمع السكان القريبون من السفارة أربعة انفجارات على الأقل، بعيد الساعة 11.00 (06.30 بتوقيت غرينتش) تلاها إطلاق نار وقنابل يدوية، وفق عدد من السكان.

وارتفع عمود من الدخان الكثيف الأسود فوق الحي المستهدف، وسمع دوي سيارات الشرطة والإسعاف بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم.

وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر "قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة" التابعة لوزارة الداخلية، والتي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية.