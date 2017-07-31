لبنان.. غارات للجيش على مواقع داعش بجرود القاع

أفادت مصادر "الحدث" بغارات للجيش اللبناني على مواقع تنظيم #داعش بجرود بلدة القاع الحدودية مع #سوريا.

وكانت موفدة "الحدث" قد ذكرت الأربعاء أن قراراً سياسياً صدر بخوض الجيش اللبناني معركة القاع ضد "داعش".

وأكدت مصادر حكومية للموفدة أن "الجيش هو الذي سيتولى إخراج داعش من الجرود، من دون التنسيق مع أي طرف لبناني أو سوري".

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية "عزز فوج المجوقل في الجيش اللبناني مواقعه العسكرية والميدانية، مستقدماً مزيداً من التعزيزات إلى بلدتي رأس بعلبك والقاع ومحيطهما، وسيّر دوريات مؤلّلة وراجلة، وثبت نقاطاً عسكرية جديدة، تحسباً لأي محاولة تسلل أو فرار للمسلحين باتجاه البلدتين".