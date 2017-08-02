البرتغال.. مقتل اثنين أثناء هبوط اضطراري لطائرة

هبطت طائرة صغيرة اضطرارياً على شاطئ مزدحم قرب #لشبونة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل اثنين.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لعشرات المصيفين الذين تجمعوا حول الطائرة التي هبطت قرب الماء دون أن تلحق بها أضرار جسيمة. ولم يصب قائد الطائرة ومساعده وتستجوبهما السلطات.

وذكرت وكالة لوسا للأنباء نقلا عن بيدرو كويلو دياس، المتحدث باسم السلطات البحرية أن رجلا وطفلا لقيا مصرعهما بعد أن سقطت عليهما الطائرة.

وشاطئ ساو جواو دو كاباريكا واحد من أقرب الشواطئ إلى لشبونة، ويجتذب أعداداً غفيرة في أغسطس/ آب عندما يبدأ معظم البرتغاليين عطلاتهم الصيفية الرئيسية.