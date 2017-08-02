عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

البرتغال.. مقتل اثنين أثناء هبوط اضطراري لطائرة

المصدر: لشبونة - رويترز
تعبيرية
رابط مختصر

هبطت طائرة صغيرة اضطرارياً على شاطئ مزدحم قرب #لشبونة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل اثنين.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لعشرات المصيفين الذين تجمعوا حول الطائرة التي هبطت قرب الماء دون أن تلحق بها أضرار جسيمة. ولم يصب قائد الطائرة ومساعده وتستجوبهما السلطات.

وذكرت وكالة لوسا للأنباء نقلا عن بيدرو كويلو دياس، المتحدث باسم السلطات البحرية أن رجلا وطفلا لقيا مصرعهما بعد أن سقطت عليهما الطائرة.

وشاطئ ساو جواو دو كاباريكا واحد من أقرب الشواطئ إلى لشبونة، ويجتذب أعداداً غفيرة في أغسطس/ آب عندما يبدأ معظم البرتغاليين عطلاتهم الصيفية الرئيسية.

كلمات دالّة

#لشبونة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر