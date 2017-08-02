انتحاري يستهدف قافلة للقوات الدولية في أفغانستان

أكد مسؤول أمني محلي أن انتحاريا هاجم قافلة للقوات الدولية قرب المطار في مدينة قندهار بجنوب #أفغانستان، الأربعاء.

ويضم المطار في #قندهار #قاعدة_عسكرية كبيرة للقوات الدولية التي تساعد قوات الأمن الأفغانية.

وأعلن الحلف ومتحدث باسم شرطة المنطقة أن الهجوم نُفذ بواسطة سيارة مفخخة.

وغرد متحدث باسم عملية "الدعم الراسخ" للحلف الاطلسي في افغانستان على "تويتر" عن "هجوم على موكب للحلف الاطلسي بالقرب من قندهار ووقوع ضحايا"، مضيفا ان "تفاصيل إضافية سترد لاحقا".

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان تبني الهجوم في رسالة نصية بعد ساعتين تقريبا من وقوع الهجوم.

وتنتشر #حركة_طالبان بشكل كبير في قندهار حيث تقيم غالبية من اتنية #الباشتون على الحدود مع #باكستان .