تركيا.. تغيير قادة القوات البرية والجوية والبحرية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن #المجلس_العسكري الأعلى في #تركيا قرر اليوم الأربعاء تغيير قادة القوات البرية والجوية والبحرية.



وعقد المجلس الذي يجتمع في كل أغسطس/ آب اجتماعاً، استمر أربع ساعات اليوم الأربعاء، بقيادة رئيس الوزراء بن علي #يلدرم .



ومن المقرر عرض القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع على الرئيس رجب طيب #أردوغان للموافقة عليها.

واتخذ قرار استبدال قائد سلاح البر الجنرال صالح زكي تشولاك وسلاح البحرية الاميرال بولنت بوسطان اوغلو وسلاح الجو الجنرال عابدين اونال، في اجتماع للمجلس العسكري الأعلى، بحسب قناة "سي ان ان" تورك.

وسيتولى الجنرال ياسر غولر الرئيس الحالي لقوات الدرك والنائب السابق لرئيس الأركان، قيادة سلاح البر مكان الجنرال تشولاك.

وتم استبدال بوسطان اوغلو باللواء البحري عدنان اوزبال، فيما سيتولى الجنرال حسن كوتشوك اكيوز قيادة سلاح الجو مكان أونال، بحسب "سي ان ان تورك".

واتخذت القرارات في اجتماع للمجلس العسكري الاعلى برئاسة رئيس الوزراء يلديريم وحضره قادة الجيش وعدد من الوزراء. وسيسري القرار بعد مصادقة الرئيس رجب طيب اردوغان رسميا عليه في وقت لاحق الاربعاء.

وعادة ما يجتمع المجلس مرة فقط سنويا، لكنه الاجتماع الثالث له منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 التي وجهت أصابع الاتهام فيها للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي التهم.

وزادت الحكومة عدد المكون المدني في المجلس في أعقاب محاولة الانقلاب لتفسح مجالا أكبر لمشاركة الوزراء.

وكانت اجتماعات المجلس تعقد في السابق في مقرات عسكرية لكنها الان تنعقد في مقر رئيس الوزراء.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب شملت التغيرات الحكومية إقالة 149 من الجنرالات، أي تقريبا نصف عددهم الذي كان يبلغ آنذاك 358 جنرالا.

وخلال حكم اردوغان، تراجع النفوذ السياسي للجيش المسؤول عن الاطاحة أربع مرات بحكومات منذ 1960، وخاصة منذ محاولة الانقلاب.

وتم اختطاف غولر لعدة ساعات مع رئيس الاركان الجنرال خلوصي اكار وشخصيات عسكرية أخرى ليلة محاولة الانقلاب.

ولم يرد أي مؤشر على إمكانية استبدال اكار ويبدو أنه باق في منصبه، كما هو متوقع، حتى عام 2019 على الأقل.