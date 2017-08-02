لوس أنجلوس.. رجل يفتح النار في قنصلية الصين ثم ينتحر

قالت الشرطة إن رجلاً فتح النار داخل #القنصلية_الصينية في لوس أنجلوس صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) قبل أن يقتل نفسه في سيارته القريبة.

وذكر الضابط مايكل لوبيز من إدارة شرطة #لوس_أنجلوس أنه لا توجد إصابات في واقعة إطلاق النار، التي حدثت في نحو السادسة صباحاً قبل أن تفتح القنصلية أبوابها.

وقال "أطلقت عدة رصاصات في القنصلية".

وأضاف أن الشرطة عثرت على الرجل مقتولاً في سيارته جراء إطلاق النار على نفسه.

ولم تحدد السلطات على الفور هوية المسلح، ولم يكن لديها سوى تفاصيل قليلة أخرى عن الواقعة. وأفاد لوبيز أن الشرطة لا تصدر عادة معلومات بشأن حوادث الانتحار.

وفي 2011 ألقت السلطات القبض على مواطن أميركي من أصل صيني، بعدما قالت الشرطة إنه أطلق النار من مسدسه في نفس المبنى. ولم تقع

إصابات في ذلك الحادث.