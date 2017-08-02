مناورات عسكرية بين تركيا وقطر تستمر عدة أيام

بدأت تركيا وقطر مناورات عسكرية تستمر عدة أيام، تتضمن مشاركة 250 عسكريا و30 آلية مدرعة تركية، حسبما ذكرت تقارير في الإعلام التركي.

وذكر الإعلام التركي الرسمي أن الفرقاطة التركية #جوكوفا وصلت للدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع ناقلة 214 جنديا سيشاركون في المناورات.

وبدأت المناورات، الثلاثاء، وستتضمن مبدئيا مشاركة القوات البرية على أن تشارك القوات البحرية لاحقا، بحسب تلفزيون "إن تي في"، الذي أشار إلى مشاركة قادة كبار في تمرين يومي 7 و8 اب/اغسطس.

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت #السعودية و #الإمارات و #مصر والبحرين العلاقات مع #قطر واتهمتها بدعم مجموعات إرهابية والتقارب مع إيران.

وتضع الأزمة تركيا في موقف حساس كونها تسعى إلى تحقيق توازن بين تحالفها الاستراتيجي مع قطر والحفاظ على علاقتها مع دولة إقليمية رئيسية مثل السعودية.

وتشيد #تركيا #قاعدة_عسكرية في قطر. وسرعت أنقرة عملية تشييد القاعدة فور اندلاع الأزمة، وتفيد تقارير بتواجد 150 عسكريا تركيا فيها.

وبعد زيارة إلى المنطقة نهاية الشهر الفائت شملت قطر والسعودية والكويت، قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن حل الأزمة يحتاج إلى مزيد من الوقت.