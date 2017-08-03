اعتقال فرنسي في تركيا بعد عبوره من العراق

قالت وكالة الأناضول للأنباء، الأربعاء، إن #قوات_حرس_الحدود_التركية اعتقلت فرنسيا على الحدود مع #العراق بعد أن تبين لها أن بحوزته صوراً ومقابلات مع مقاتلي فصائل كردية.

وأضافت أن الرجل الذي يدعى لوب جان رينيه بيرو اعتقل الأسبوع الماضي بعد دخوله #تركيا عند معبر الخابور الحدودي.

وقالت وكالة الأناضول، نقلاً عن مسؤول أمني إنه مثل أمام المحكمة في العاصمة الإقليمية #شرناق الثلاثاء واحتجز للاشتباه في مساعدته تنظيما إرهابيا.

وأضافت أنه تبين أن بحوزته مقطع فيديو بعنوان "قائمة توزيع الأسلحة". ولم يعلق مسؤولون فرنسيون بعد.

وورد في حساب على موقع تويتر باسم لوب بيرو تعريف يفيد بأنه طالب يدرس الصحافة ويتعلم اللغة العربية.

ويقع معبر الخابور على مسافة تقل عن 20 كيلومتراً من شمال شرقي #سوريا حيث يسيطر مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية على أراض.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي خاض تمردا لثلاثة عقود في جنوب شرقي تركيا وتصنفه #أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.