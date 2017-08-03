الأمن العام اللبناني: إذا رغب داعش بالتفاوض فنحن جاهزون

أعلن مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، في لقاء مع "الحدث" أن #الجيش_اللبناني يقوم بتحضير عملية عسكرية واسعة في جرود #القاع و #رأس_بعلبك، وإذا فضّل تنظيم #داعش أن يتفاوض فالجانب اللبناني جاهز.

وقال إبراهيم: "وإذا أرادوا ألا يتعظوا من موضوع #النصرة فنحن جاهزون لاستعمال القوة بإرادة وعزيمة لتحرير هذه الأرض".

وأضاف: "سرايا أهل الشام سينسحبون إلى القلمون خلال أيام معدودة. هذا الموضوع لن يطول. في الأيام القليلة القادمة سنرى سرايا أهل الشام خلف الحدود اللبنانية".

كما كشف مدير الأمن العام أن الحكومة اللبنانية لم تكلفه بعد بالتفاوض مع #النظام_السوري حول النازحين.