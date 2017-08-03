ثغرات تهدد مطارات أستراليا.. والحكومة "تخفض" الخطر

حذرت نقابة الطيارين في #أستراليا من وجود ثغرات أمنية كبيرة في مطارات البلاد، رغم جهود السلطات لتشديد إجراءات المراقبة بعد إحباط مخطط إرهابي مفترض لتفجير طائرة.

واعتقل أربعة رجال في سيدني السبت الماضي بتهمة التخطيط لشن هجوم باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مطارات البلاد.

غير أن الطيارين الذين يمرون بأجهزة المسح إلى جانب طواقم الجو وموظفي البيع بالتجزئة والركاب، قالوا إن تلك الإجراءات لا تطبق على الطاقم الأرضي من الحمالين وعمال النظافة الذين يمنحون بطاقات أمنية.

وقال رئيس نقابة الطيارين، موراي بات، في ساعة متأخرة الأربعاء "تطبق إجراءات المسح بشكل روتيني على الطيارين وطواقم الجو إلى جانب الركاب لكن عدداً كبيراً من الطاقم الأرضي يمكنه دخول طائرة جاثمة على أرض المطار دون الخضوع لنفس المستوى من التدقيق".

وأضاف "نعتقد أن تطبيق نفس مستوى المراقبة على موظفي الخطوط الجوية المصرح لهم دخول الطائرات كالعاملين الذين يدخلونها عبر المطار، من شأنه أن يعزز أمن المطار".

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تأتي هذه المخاوف فيما نقلت صحيفة ديلي تلغراف الصادرة في #سيدني عن مصادر قولها إن مخطط التفجير كان يقوم على استخدام راكب بغير علمه لحمل قنبلة على متن طائرة.

كما حذر خبراء طيران من ثغرات مثل توظيف عناصر أمن من شركات خاصة بدلاً من موظفين حكوميين في المطارات، وعدم تفحص الصور على بطاقات الهوية لمسافري الرحلات الداخلية.

وأطلقت الشرطة الأسترالية سراح واحد من أربعة أشخاص اعتقلوا دون توجيه الاتهام له. ويمكن للشرطة احتجاز الثلاثة الآخرين حتى نهاية الأسبوع قبل الحصول على إذن بتمديد اعتقالهم من المحكمة.

وقال مفوض الشرطة في نيوساوث ويلز ميك فولر الخميس عن الموقوفين الثلاثة إن "الأدلة التي تم جمعها قوية جداً".

ورفع مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا في أيلول/سبتمبر 2014 وسط مخاوف من قيام أشخاص بشن هجمات مستوحاة من تنظيمات مثل تنظيم داعش.

وتم إحباط ما مجموعه 12 هجوماً، قبل المخطط الأخير، في السنوات القليلة الماضية، ووجهت اتهامات لـ70 شخصاً.

وشهدت أستراليا عدداً من الهجمات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية، بينها حصار لمقهى في سيدني في 2014 قتل فيه اثنان من الرهائن.

إلى ذلك، قال رئيس وزراء أستراليا مالكوم #ترنبول اليوم الخميس إن مخابرات البلاد خفضت مستوى التهديد للطيران بعد إحباط مؤامرة لإسقاط طائرة.



وقال ترنبول للصحافيين في مدينة بيرث الخميس إن #المخابرات_الأسترالية رفعت مستوى التهديد للرحلات الجوية إلى "مرجح" بعد المؤامرة. وأضاف أنها خفضته الآن إلى "محتمل".

وتابع "هذا لأنه تم إحباط المؤامرة واحتواؤها". وقال إنه سيتم توجيه الاتهامات في الوقت المناسب دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.