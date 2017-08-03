حماس تتقدم بمبادرة للمصالحة مع الرئيس الفلسطيني

أعلنت حركة #حماس مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية والرئيس #محمود_عباس، ترتكز على إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية الأخيرة التي من ضمنها إحالة آلاف الموظفين من غزة إلى التقاعد مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس، صلاح البردويل، إن الحركة تمد يدها للمصالحة على أسس واضحة وسليمة، مطالباً بالإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي اتخذت في غزة لتشكيل اللجنة الإدارية الحكومية.

وأعلن البردويل استعداد حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة.