نتنياهو يتفاخر: حكومتي الأكثر دعماً للاستيطان

تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بأنه "لم يسبق أن قامت أي حكومة إسرائيلية بمثل ما تقوم به" حكومته لصالح #الاستيطان، خلال وضعه حجر الأساس لحي جديد في مستوطنة بيتار عيليت في الضفة الغربية المحتلة.

وقال #نتنياهو في حفل أقيم في مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتطرفين جنوب القدس "لا توجد أي حكومة قدمت للمستوطنات في أرضي إسرائيل أكثر من الحكومة التي أقودها".

ويقيم نحو 50 ألف مستوطن في بيتار عيليت.

ووضع نتنياهو حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد سيضم أكثر من ألف وحدة سكنية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنها أول مرة يشارك فيها نتنياهو في حفل لتوسيع مستوطنة منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2009.

وأكد نتنياهو الخميس "نعمل بحماس من أجل الاستيطان" مؤكداً أن السلطات الإسرائيلية بدأت العمل "بسرعة من أجل إقامة مستوطنة عميحاي" والتي ستكون أول مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية منذ ربع قرن.

وستؤوي المستوطنة الجديدة نحو 40 عائلة خرجت من مستوطنة عشوائية تعرف باسم "عمونا" في الضفة الغربية تم إخلاؤها بأمر من المحكمة في شباط/فبراير الماضي كونها مبنية على أراض فلسطينية خاصة.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام السلام ولا يعترف بالمستوطنات.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.