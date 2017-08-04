صواريخ كوريا تجبر "لوفتهانزا" على تعديل مساراتها

قالت شركة لوفتهانزا الجمعة إنها غيرت مسارات رحلاتها إلى اليابان بسبب تجارب #كوريا_الشمالية الصاروخية.

وأعلنت الشركة أن مجموعة #لوفتهانزا، التي تمتلك سويس ولوفتهانزا ولوفتهانزا كارغو، تتجنب بالفعل الطيران بالمجال الجوي لكوريا الشمالية منذ أكثر من عام.

وأضافت "لكن نتيجة لتجارب كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة قررت مجموعة لوفتهانزا الآن تغيير المسارات من وإلى #اليابان كإجراء احترازي محض"، مشيرة إلى أن التغيير في وقت الرحلات طفيف.

وكانت شركة "إير فرانس-كيه.إل.أم" الفرنسية الهولندية قالت يوم الخميس إنها وسعت منطقتها لحظر الطيران فوق كوريا الشمالية بعد مرور إحدى طائراتها عبر الموقع الذي سقط فيه بعد عشر دقائق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال متحدث باسم الشركة نقلاً عن بيانات للرحلة قدمتها اليابان إن طائرة للشركة من طراز بوينغ 777 وكانت تقل 323 شخصاً من طوكيو إلى باريس أفلتت من أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات لكوريا الشمالية لدى سقوطه في 28 تموز/يوليو على بعد نحو 100 كيلومتر.

وكشفت كوريا الشمالية قبل أسبوع إن أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب البر الأميركي الرئيسي ما أثار تحذيراً شديداً من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وتوبيخاً من الصين.