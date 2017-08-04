طائرة فرنسية تفلت بفارق دقائق من صاروخ كوريا الشمالية

كشف متحدث باسم شركة "إير فرانس – كيه. إل. أم" الفرنسية الهولندية للطيران أمس الخميس أن الشركة وسعت منطقتها لحظر الطيران فوق #كوريا_الشمالية بعد مرور إحدى طائراتها عبر الموقع الذي سقط فيه بعد 10 دقائق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضاف المتحدث، نقلاً عن بيانات للرحلة قدمتها اليابان، أن طائرة للشركة من طراز "بوينغ 777" وكانت تقل 323 شخصا من طوكيو إلى باريس أفلتت من أحدث #صاروخ_باليستي عابر للقارات لكوريا الشمالية لدى سقوطه في 28 يوليو/تموز على بعد نحو 100 كيلومتر.

وأوضح المتحدث أن شركة #إير_فرانس تقوم برحلات مباشرة إلى طوكيو وأوساكا في اليابان، وأن توسيع منطقة حظر الطيران قد يجعل الرحلات أطول ما بين 10 دقائق و30 دقيقة اعتمادا على الاتجاه.

وأعلنت #كوريا الشمالية يوم السبت أن أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب البر الأميركي الرئيسي، مما أثار تحذيرا شديدا من الرئيس دونالد ترمب وتوبيخا من الصين.