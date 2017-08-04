قوات الأمن الأفغانية تنتزع السيطرة على منطقة من طالبان

استعادت قوات الأمن الأفغانية السيطرة على منطقة في إقليم باكتيا شرق البلاد عقب معارك مع عناصر حركة #طالبان تبادل فيها الجانبان السيطرة على مجموعة من المناطق المهمة في الأيام الأخيرة.



وقال رئيس شرطة باكتيا، توريالاي عبدياني، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة جاني خيل وقتلت العشرات من طالبان.

وقال عبدياني إن القوات تتقدم بحذر بسبب القنابل المزروعة على الطريق.



وكانت منطقة جاني خيل، التي تقع على طريق رئيسي يبدأ من #باكستان ويمتد حتى شرق #أفغانستان، قد سقطت في قبضة طالبان الشهر الماضي.

ونفى المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة فقدت السيطرة على المنطقة.

كما اشتبكت أيضاً القوات الأفغانية، الجمعة، مع مقاتلي طالبان في منطقة جريشك، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد معارك في إقليم هلمند جنوب البلاد، حيث تظهر أرقام أميركية أن المقاتلين سيطروا على تسع مناطق من أصل 14 منطقة بالإقليم.