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مشروع قانون أميركي لوقف "مساعدات" السلطة الفلسطينية

المصدر: دبي – قناة الحدث
الكونغرس الأميركي - توضيحية
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أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مسودة قانون توقف المساعدات التي تقدمها #الولايات_المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

وصوّت 17 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالموافقة على مسودة القانون، فيما رفضها أربعة أعضاء.

وستخضع مسودة القانون للتصويت في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المستبعد أن يتم تمريرها قبل انتهاء شهر آب/أغسطس الجاري حيث يدخل الكونغرس في إجازة سنوية.

يشار إلى أن العضو الديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو، توم أودال، حذّر من أن تمرير هذه المسودة يمكن أن يُصعد من وتيرة الأحداث في فلسطين.

كلمات دالّة

#الولايات المتحدة

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