الحر يودي بحياة ضحية جديدة في إيطاليا

قضت امرأة في جبال #الألب الإيطالية بعدما أتى انهيار #تربة بسبب موجة #الحر التي تضرب المنطقة على سيارتها، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

ووقع الحادث ليل الجمعة- السبت بمحطة تزلج في مرتفعات دولوميت شمال شرقي #إيطاليا.

وعثر على السيارة عند مجرى نهر مغطاة بالوحل، ولم يتمكن عناصر الإسعاف من إنقاذ السائقة.

ووقع هذا الحادث بعد يومين على مقتل سيدة في الـ79 ورجل في 82 علقا بين نيران #حرائق اندلعت في غابات جنوب البلاد، في حادثين منفصلين.

وتندلع #الحرائق في غابات إيطاليا بسبب موجة حر وصلت الحرارة فيها إلى 40 درجة. وفي بعض المناطق مثل نابولي تؤدي عوامل أخرى مثل #الرطوبة إلى جعل الحرارة كأنها عند مستوى 55 درجة.

وقد ارتفع عدد من دخلوا إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

ولا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنحسر موجة الحر قبل الأسبوع المقبل.