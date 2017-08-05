تركيا تعزز انتشارها العسكري عند الحدود مع سوريا

نشرت تركيا السبت قطعا مدفعية عدة عند الحدود السورية حيث تدور بانتظام اشتباكات بين القوات التركية وفصائل كردية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وكشفت الوكالة وصول خمسة مدافع على الأقل ليلا إلى محافظة #كيليتش الجنوبية عند الحدود مع #سوريا التي شهدت مؤخرا تبادل إطلاق نار متكرر بين #الجيش_التركي ووحدات حماية الشعب الكردية.

وليس الهدف من هذه الخطوة رفع عدد الجنود المنتشرين في المنطقة بل تعزيزهم بالعتاد، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية.

وتقع كيليتش قبالة مدينة #عفرين معقل المقاتلين الاكراد في شمال غرب سوريا، والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب التي تدعمها واشنطن، مثيرة حفيظة تركيا.

وجرى تبادل إطلاق النار مرارا في هذه المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة وهددت تركيا تكرارا بشن هجوم على عفرين.

وتعتبر انقرة هذه الوحدات امتدادا لانفصالي #حزب_العمال_الكردستاني المدرج على قائمة "المنظمات الإرهابية" لدى تركيا وحلفائها الغربيين.

وتوفر الولايات المتحدة من جهتها دعما للفصائل الكردية التي انضمت إلى تحالف كردي عربي يشن هجوما لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.

وفي آب/أغسطس 2016، شنت أنقرة هجوما بريا على شمال سوريا لابعاد تنظيم #داعش من حدودها ومنع أي ترابط بين المناطق المختلفة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.