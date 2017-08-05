تمديد حالة الطوارئ غرب كندا بسبب حرائق الغابات

مددت مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب #كندا التي تواجه #حرائق #غابات مترامية منذ أسابيع عدة، حالة الطوارئ للمرة الثانية للتصدي لأكثر من مئة حريق لا تزال مستمرة.

وأعلنت حكومة كولومبيا البريطانية، الجمعة، أن حالة الطوارئ مددت حتى 18 آب/أغسطس، موضحة أن هذا الإجراء يتيح استخدام الإمكانات في شكل أكبر لمكافحة الحرائق وضمان سلامة السكان.

وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في السابع من تموز/يوليو ومددت للمرة الأولى في 19 منه.

وقالت السلطات إن القسم الأكبر من 46 ألف شخص تم إجلاؤهم هرباً من النيران تمكنوا من العودة إلى منازلهم، لكن نحو سبعة آلاف آخرين لا يزالون مشمولين بعملية الإجلاء.

ولا تزال المقاطعة تواجه 122 حريقاً يعمل 3800 عنصر إطفاء على التصدي لها. وأعلنت #المكسيك أنها سترسل 108 إطفائيين للمساعدة.

وأتى 868 حريق غابات على حوالي 509 آلاف و558 هكتاراً في المقاطعة منذ أول نيسان/إبريل.

وأعلنت الحكومة المحلية أنها ستقدم مساعدة بقيمة 600 دولار إلى كل عائلة تم إجلاؤها.