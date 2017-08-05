الجيش اللبناني يدمر مواقع لداعش قرب سوريا

يواصل #الجيش_اللبناني قصفه لمواقع تنظيم #داعش في بلدة القاع اللبنانية المحاذية للحدود السورية.



وتمكن الجيش، بحسب مراسل "الحدث"، من تحقيق إصابات مباشرة للتحصينات التابعة للتنظيم على طول سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وكان الجيش قد شن، صباح السبت، عمليات قصف مدفعي مكثف على قواعد "داعش" في بلدة #القاع شرق البلاد.

كما استعمل في عمليات القصف المدفعية وقذائف الهاون، في موازاة تقدم قوات خاصة منه إلى مناطق محاذية للجبال التي يتواجد فيها "داعش" في جرود القاع ورأس بعلبك.

يذكر أن مجموعات التنظيم تتواجد في منطقة حدودية في أقصى الشمال الشرقي من الحدود اللبنانية السورية.