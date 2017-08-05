مصدر عسكري: لا تنسيق بين جيش لبنان وقوات الأسد ضد داعش

أكد مصدر عسكري لبناني لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن الجيش اللبناني لن يتعاون مع #جيش_النظام السوري لقتال تنظيم داعش في منطقة على الحدود بين البلدين، رافضا بذلك تقريرا صحافيا محليا عن وجود تنسيق عسكري مباشر بين الجيشين.

وأوضح المصدر أن #الجيش_اللبناني لديه من القدرة العسكرية ما تمكنه من مواجهة التنظيم المتطرف وهزيمته دون أي دعم إقليمي أو دولي.

ووجود مقاتلي "داعش" و #جبهة_النصرة في جيوب على الحدود اللبنانية هو أكبر التداعيات العسكرية على البلاد من الحرب الأهلية السورية.

وأجبر هجوم شنته الشهر الماضي ميليشيات #حزب_الله، حليف قوات الأسد، متطرفي جبهة النصرة على مغادرة منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق إجلاء.

ولم يشارك الجيش اللبناني في الهجوم لكنه يقود هجوما يستهدف جيب #داعش.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال، أمس الجمعة، إن الهجوم على داعش في المنطقة الحدودية سيبدأ خلال أيام.

وأضاف أن الجيش اللبناني سيهاجم داعش من الجانب اللبناني للحدود بينما سيهاجمها حزب الله وقوات النظام السوري في نفس الوقت من الجانب السوري.

وذكر المصدر العسكري أن الجيش اللبناني يهاجم داعش منذ فترة بمنعه من توسيع نطاق انتشاره وقطع طرق إمداده.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، إن الجيش اللبناني قصف مواقع تابعة لداعش في منطقتي راس بعلبك والقاع في شمال شرق لبنان.