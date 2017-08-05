مقتل شرطي أفغاني حاول مهاجمة جنود من التحالف الدولي

قتل شرطي أفغاني على الأقل السبت برصاص عناصر قوة حلف شمال الأطلسي خلال محاولته مهاجمة مدربيه لدى العودة من دورة تدريبية، بالقرب من مطار قندهار (جنوب)، وفق ما أعلن ناطق باسم عملية "الدعم الحازم".

وكشف ناطق باسم شرطة قندهار من جهته مقتل شرطيين اثنين في هذا الحادث الذي حاول الإقلال من أهميته متكلماً عن "مشادة كلامية".

وجاء في بيان صادر عن قيادة عملية "الدعم الحازم" أن "المستشارين كانوا قد أنهوا دورة تدريب للشرطة الجنائية ويستعدون للعودة إلى القاعدة عندما هاجمهم عنصر في الشرطة الوطنية".

وأوضح البيان أن "الجنود الرومانيين المكلفين بحماية المدربين ردوا على الهجوم دفاعا عن النفس وقتلوا المهاجم".

وأصيب جندي روماني في الحادث ونقل إلى المستشفى العسكري في قندهار، فضلا عن شرطي أفغاني أدخل إلى مستشفى أفغاني، بحسب البيان.

غير أن الناطق باسم شرطة قندهار عبد الحميد مبارز صرح من جهته أن القوة الأجنبية هي التي أطلقت النار بعد "مشادة كلامية" مع الشرطيين، ما أسفر "عن مقتل شرطي في مكان الحادث ووفاة آخر في المستشفى".

ولم يتبن أي طرف بعد العملية، ولم يذكر البيان أي صلة بين "المهاجم" وحركة طالبان الواسعة النفوذ في ولاية قندهار.

وللهجمات التي ينفذها عناصر من القوات الأفغانية على عناصر قوة الاطلسي، وقع شديد على معنويات الجنود الأجانب المشاركين في هذه المهمة.

وأسفر هجوم انتحاري استهدف الخميس دورية للتحالف الدولي بقيادة حلف شمال الأطلسي عن مقتل جندي جورجي ومدنيين أفغانيين وإصابة 13 شخصا، في منطقة قره باغ على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة #كابول.

وجاء هجوم الخميس غداة مقتل #جنديين_أميركيين في #قندهار عندما هاجم انتحاري من طالبان بعربة مفخخة قافلة لقوة التحالف.