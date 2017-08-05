منتدى أمني آسيوي يدعو لمكافحة التطرف بالسوشيال ميديا

ذكرت مسودة بيان يجري إعدادها قبل تجمع أمني آسيوي كبير مقرر عقده الاثنين المقبل، أن أكثر من 25 دولة آسيوية ستتفق على استخدام #وسائل_التواصل_الاجتماعي لمواجهة انتشار #التطرف العنيف في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشكل وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) و17 دولة شريكة في الحوار معها، آلية إقليمية لمواجهة هذا التهديد الأمني.

وجاء في مسودة بيان رئيس التجمع، والذي يعكس المناقشات المتوقعة في المنتدى الإقليمي لآسيان المقرر عقده في مانيلا: "عبر الوزراء عن إدانة قوية للأعمال الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة بكل أشكالها ومظاهرها".

وأضافت المسودة: "أشاروا أيضا إلى ضرورة الاستفادة بشكل كامل وفعال من وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة انتشار روايات #الإرهابيين على الإنترنت".

ومن المتوقع أن يناقش المنتدى إنشاء آلية لتعزيز الجهود المتصلة بأمن #تكنولوجيا_الاتصالات_و_المعلومات تطوعت اليابان وماليزيا وسنغافورة لقيادتها.

والفلبين التي تستضيف اجتماعات آسيان من أكثر الدول تضررا. وقالت السلطات إن فكر تنظيم #داعش المتطرف آخذ في الترسخ في جنوب البلاد مع استخدام جماعات محلية وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة أساسية لتجنيد مقاتلين من بينهم إندونيسيون وسنغافوريون وماليزيون.

وتقاتل القوات الفلبينية إسلاميين متشددين سيطروا على أجزاء من مدينة ماراوي ذات الغالبية المسلمة منذ أكثر من شهرين. ولقي ما يقرب من 700 شخص مصرعهم، ونزح أكثر من 400 ألف بسبب القتال العنيف.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الفلبينية لرويترز، إن وزراء #آسيان على استعداد للتحرك، لأنهم رأوا كيف يستغل المتطرفون وسائل التواصل في ترويج فكرهم وفي #التجنيد والتحريض على تنفيذ هجمات.