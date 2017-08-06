أميركا: انفجار مسجد مينيسوتا عمل خطير

ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن عدم وقوع إصابات في #انفجار وقع السبت داخل #مسجد بولاية #مينيسوتا لا يقلل من "الطبيعة الخطيرة" لهذا العمل.

ونقل موقع شبكة CNN الأميركية، الأحد، عن الوزارة قولها: "نحن ممتنون لعدم وقوع إصابات، لكن ذلك لا يقلل من خطورة هذا العمل".

وأضافت في بيان لها أن "وزارة الأمن الداخلي تؤيد تماما حقوق الجميع في العبادة بحرية وبأمان، ونحن ندين بشدة مثل هذه #الهجمات على أي #مؤسسة_دينية ".

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أنه يبحث عن مشتبه فيهم بالوقوف وراء الانفجار.

وقال ريتشارد ثورنتون، المسؤول عن قسم مينابوليس في مكتب التحقيقات الفيدرالية، إن "المحققين سيحاولون تحديد ما إذا كان الحادث جريمة كراهية ومن المسؤول عنها".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الانفجار نجم عن #عبوة_ناسفة محلية الصنع، وأن المحققين قاموا بجمع مكونات القنبلة لمعرفة كيف تم جمعها".

وفي بيان سابق، قالت شرطة ولاية "مينيسوتا" إن "انفجارا وقع في مركز دار الفاروق الإسلامي بمنطقة بومينغتون فجر السبت".

من جانبه قال أسعد زمان الرئيس التنفيذي للجمعية الإسلامية الأميركية في "مينيسوتا"، في مؤتمر صحافي، إن "شهود عيان قالوا إن الانفجار وقع قبيل صلاة الفجر بعد أن ألقى شخص يستقل شاحنة صغيرة شيئا مجهولا داخل المسجد عبر نافذة مكتب الإمام، قبل أن يلوذ بالفرار".

وأعلن زمان عن مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يكشف عن الفاعل.