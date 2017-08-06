أنقرة: نعمل مع أستراليا بشأن مخطط تفجير طائرة

قالت #الشرطة_التركية إنها تعمل مع السلطات الأسترالية للتحقيق في مخطط فاشل لتفجير طائرة باستخدام متفجرات قالت كانبيرا إنها نقلت جوا من تركيا.

وأضافت الشرطة في بيان، مساء أمس السبت، أنها اتصلت بالسلطات الأسترالية فور تلقيها أنباء إحباط المخطط.

وأضاف البيان الذي نقلته وسائل الإعلام التركية أن الجانبين "شرعا في العمل على توضيح الأمور غير الواضحة وغير المؤكدة فيما يتعلق باحتمال إرسال المواد المتفجرة من تركيا قبل ثلاثة أشهر".

وقالت #الشرطة_الأسترالية يوم الجمعة، إن رجلا أستراليا أرسل شقيقه الذي لم يشتبه في الأمر إلى مطار #سيدني الشهر الماضي ليستقل طائرة حاملا قنبلة بدائية الصنع في شكل مفرمة لحوم.

وقال نائب رئيس الشرطة الاتحادية مايكل فيلان في مؤتمر صحافي، إن المتفجرات المستخدمة في العبوة أرسلت إلى أستراليا جوا في شحنة قادمة من #تركيا في إطار مخطط بإيعاز وتوجيه من تنظيم داعش.

وأضاف أن المخطط استهدف طائرة يوم 15 يوليو/تموز لكن العبوة الناسفة لم تجتز إجراءات الأمن في المطار.