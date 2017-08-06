أول اجتماع بين لافروف وتيلرسون بعد عقوبات على موسكو

كشف وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف أن نظيره الأميركي #ريكس_تيلرسون سأله خلال محادثات على هامش مؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا عن الإجراءات الروسية ردا على جولة جديدة من #العقوبات الاقتصادية التي فرضتها #الولايات_المتحدة على #موسكو بسبب دورها في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأضاف لافروف: "كان تركيزه منصبا على تفاصيل القرارات التي اتخذناها على مضض في ردنا على القانون الذي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".

وإلى ذك، قال الوزير الروسي، الأحد، إن الممثل الأميركي الخاص بأوكرانيا كورت فولكر سيلتقي قريبا بمساعد كبير للرئيس الروسي فلاديمير #بوتين.

ولم يفصح لافروف، الذي بحث في وقت سابق الأحد، مع تيلرسون #الأزمة_الأوكرانية وقضايا أخرى، عن موعد لقاء فولكر وهو مبعوث أميركي سابق لدى حلف شمال الأطلسي مع المساعد الروسي فلاديسلاف سوركوف.

وعقد اجتماع لافروف وتيارسون هامش مُنتدى دول رابطة جنوب شرق آسيا ( #آسيان ) في العاصمة مانيلا.

وهذا هو أول لقاء يجمع الوزيرين منذ أن أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا وصفتها موسكو بأنها حرب تجارية شاملة قضت على آمال تحسن العلاقات الثنائية.