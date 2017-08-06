اندلاع حريق غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية وإخلاء منازل

أججت رياح عاتية، السبت، حريق غابات بجزيرة كيثيرا اليونانية، ما أسفر عن إخلاء عشرات المنازل.

وأعلنت السلطات اليوم حالة الطوارئ في الجزيرة التي تفصل بين بر #اليونان الرئيسي وجزيرة كريت.

وقالت السلطات إن الرياح متغيرة الاتجاهات والتضاريس الوعرة في المناطق التي تقطنها تجمعات صغيرة من الناس جعلت مهمة مكافحة# الحريق أصعب.

وقالت ستافرولا ماليري، المتحدثة باسم فرقة الإطفاء لتلفزيون)اس كيه ايه آي) اليوناني "نطاق الحريق واسع للغاية".

وطلبت الفرقة تعزيزات من مناطق أخرى، خاصة بعد توقف عمليات #الإطفاء من الجو مع حلول المساء.

ونشب الحريق في غرب الجزيرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لكنه تجدد اليوم، ما دفع #السلطات إلى إصدار أمر بإخلاء قريتين في إجراء وقائي.