باحثون: فرص ضئيلة جداً لإنقاذ الأرض من الاحتباس الحراري

لا تملك الأرض سوى 5% من الحظوظ لإنقاذها من ظاهرة #الاحتباس_الحراري، وحصرها عند مستوى درجتين مئويتين، وفق ما كشفه باحثون أميركيون.

يأتي هذا التحذير العلمي من ازدياد حرارة #الأرض، بالتزامن مع إصدار إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، أول إشعار مكتوب بشأن عزم ‎#واشنطن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015.

هذا الاتفاق المناخي الذي تعهد بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين، قياساً بعصر ما قبل #الثورة الصناعية ويعني هذا بلغة أخرى: التزام المجتمع الدولي، بتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة تتراوح بين 40 و70%حتى العام 2050.

كما أن التزام #المجتمع_الدولي يعني أيضا اتخاذ إجراءات للحد من استهلال الطاقة الأحفورية والاتجاه نحو الاستثمار في الطاقات البديلة، فضلاً عن إعادة تشجير الغابات.

أما الأمم المتحدة فتتوقع أن يتجاوز عدد سكان الأرض عام 2100، الأحد عشر مليار نسمة، ما يشكل ضغطاً متزايداً على مصادر الطاقة.