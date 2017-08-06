تفاصيل جديدة عن مهاجم برج إيفل بالسكين

أعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل في بيان، الأحد، توقيف شاب يحمل سكيناً، بينما كان يحاول اقتحام إحدى نقاط المراقبة الأمنية للبرج مساء السبت.

وأوضح البيان أنه "تمت السيطرة بسرعة" على الشاب الذي وصل بمفرده على ما يبدو "وجرى توقيفه". ويستقبل #برج_إيفل آخر الزوار حتى منتصف الليل طوال السنة، ويغلق أبوابه عند الساعة 00,45 (22,45 بتوقيت غرينتش).

وأفاد البيان أن "قوات #الشرطة الموجودة قامت بعملية تدقيق كاملة للموقع، وطلبت أن يتم إخلاؤه عند الساعة 00,30"، أي قبل ربع ساعة من الموعد المحدد.

ولاحقاً، أقر الشاب المعتقل لحمله سكيناً أنه كان ينوي الاعتداء على جندي، بحسب ما أفاد مصدر أمني قريب من التحقيق.

وأضاف المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً ولديه تاريخ من الاضطرابات النفسية، أقر أثناء التحقيق أنه كان على اتصال بشخص من تنظيم داعش شجعه على طعن جندي في المعلم السياحي الباريسي.

وأفاد مصدر قضائي أن الشاب مر بين الحرس، مضيفاً أنه فرنسي من أصل موريتاني وكان غادر مستشفى للأمراض النفسية في تموز/يوليو.