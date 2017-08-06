عقوبات جديدة من مجلس الأمن على كوريا الشمالية

فرض #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة #عقوبات جديدة على #كوريا الشمالية، السبت، يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة 3 مليارات دولار، وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على #صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو/ تموز.

ويحظر القرار الذي أعدته #الولايات_المتحدة صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكولات البحرية.

كما يحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، كما يحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها، وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

ويضيف القرار الذي أقر بالإجماع 9 أفراد و4 كيانات إلى القائمة السوداء التابعة لـ #الأمم_المتحدة، ما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.