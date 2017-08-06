نيجيريا.. قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة

اقتحم مسلحون كنيسة كاثوليكية في بلدة في جنوب شرق #نيجيريا، فجر الأحد، وقتلوا 12 من الموجودين، بحسب مصادر طبية.

ووقع الهجوم نحو الساعة السادسة صباحاً في كنيسة سانت فيليب في أوزوبولو قرب مدينة أونيتشا على نهر النيجر، بحسب شهود عيان.

وقال مسؤول في المستشفى الجامعي نامدي أزيكيوي ننيوي، حيث تم نقل الضحايا "حتى هذه اللحظة لدينا 12 شخصاً في المشرحة في حين يتلقى غيرهم الرعاية الطبية".

وأصيب العديد من المصلين بطلقات نارية، بحسب المسؤول الذي لم يحدد عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

من جهته، قال قائد شرطة ولاية أنامبا غربا عمر أن الرصاص أطلقه مسلح واحد.

وأضاف "بناء على المعلومات التي بحوزتنا، فمن الواضح أن الشخص الذي ارتكب #الاعتداء هو من السكان المحليين".

وتابع "ما نعرفه هو أن مسلحاً يرتدي ملابس سوداء ويغطي رأسه بقبعة دخل أثناء قداس الساعة 6:00 صباحاً في #الكنيسة الكاثوليكية، وتوجه إلى مكان محدد حيث أطلق النار".

وأوضح أنه "بعد أن أطلق النار على هدفه، واصل إطلاق النار ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المصلين"، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد أن #الشرطة تحاول العثور على المسلح.

من جهتهم، قال شهود إن عدد الضحايا قد يصل إلى العشرين وإن عدد المهاجمين لا يقل عن خمسة.

وقال شوكواما إيميكا "خرجت من الكنيسة للاسترخاء عندما سمعت طلقات نارية وصراخاً وشاهدت الناس يركضون في الكنيسة".