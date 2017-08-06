40 مليار يورو من بريطانيا لتغادر الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف"، السبت، نقلا عن 3 مصادر حكومية لم تكشف عنها، أن #بريطانيا مستعدة لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو (47 مليار دولار) في إطار اتفاق لمغادرة #الاتحاد_الأوروبي.

وقالت #الصحيفة إن بريطانيا ليست مستعدة لدفع المبلغ إلا في إطار #اتفاق أوسع نطاقا يتضمن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

كما نسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع كبير بالحكومة قوله "نعرف أن موقف "الاتحاد الأوروبي" يتمثل في الحصول على 60 مليار يورو. موقفنا أقرب إلى 30 مليار يورو، لكن نقطة الالتقاء الفعلية هي 40 مليار يورو رغم عدم اتفاق العامة والسياسيين على ذلك بعد".

ورفضت الوزارة المسؤولة عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في #الحكومة_البريطانية التعليق على التقرير. وكانت بريطانيا قالت في السابق، إنها ستدفع أي التزامات مستحقة لكنها لم تقدم أي أرقام محددة.