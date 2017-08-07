لأول مرة منذ 5 سنوات.. عاهل الأردن في الضفة الغربية

وصل #العاهل_الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الاثنين، إلى مدينة رام الله، وسط #الضفة_الغربية المحتلة، في زيارة نادرة، على متن مروحية أردنية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن لقاء الملك عبدالله مع الرئيس الفلسطيني انتهى بتشكيل خلية أزمة فلسطينية أردنية لتنسيق المواقف المشتركة بخصوص ملفي الأقصى والسلام.

وأشار المالكي إلى أن الزعيمين بحثا آلية التعامل مع وفد أميركي لعملية السلام سيزور المنطقة خلال أسابيع، واتفقا على أن الموقف المشترك لإطلاق عملية السلام يستند إلى الإقرار بمبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان الذي يمنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وهذه هي الزيارة الأولى لملك الأردن للأراضي الفلسطينية منذ 5 سنوات، وتأتي وسط توتر للعلاقات بين الأردن و #إسرائيل.

ونقلت العاهل الأردني طائرتان مروحيتان حطتا في الساحة الرئيسية لمقر الرئاسة الفلسطينية في #رام_الله، وفقا لوكالتي فرانس برس والأناضول.

وكان في استقبال العاهل الأردني، الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية.

وعُزف السلام الوطني الفلسطيني، والملكي الأردني، واستعرض الزعيمان حرس الشرف.